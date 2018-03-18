В Крыму родителям школьников "предложили" отчитываться по Viber об участии в "выборах Путина"

Власть РФ также обязала руководителей двух крупных предприятий Керчи обеспечить явку своих подчиненных на выборы.

Правозащитники фиксируют новые факты принуждения жителей оккупированного Крыма к участию в завтрашних выборах президента России.

Как сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ), руководителей двух крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, «обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы (без указания за кого голосовать)», передает Крым.Реалии.

«Руководители этих предприятий получили устные распоряжения от администрации города о проведении такого контроля. В течение воскресенья 18 марта руководители будут отчитываться перед сотрудниками горадминистраций по несколько раз в день о том, сколько их сотрудников проголосовало», – говорится в сообщении.

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Также, по данным правозащитной группы, как минимум в четырех школах Керчи и в двух в Симферополе на родительских собраниях рассказывали о необходимости идти на выборы.

«Родителям симферопольской школы предложили отчитаться по Viber об участии в выборах: указать свою фамилию, избирательный участок и время голосования», –отмечают правозащитники.

Факты принуждения к участию в выборах также фиксируют в Джанкое, Феодосии и в других районах Крыма, сообщает Крым.Реалии.

Публичных комментариев российских властей Крыма по этому поводу нет.

Как сообщал УНИАН, 18 марта в годовщину незаконной аннексии полуострова Россия планирует провести выборы президента, в том числе на территории Крыма.

Глава Украинского государства Петр Порошенко заявлял, что Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов. О непризнании результатов таких выборов уже заявили ряд стран, в частности, Канада, Эстония и Германия.

По поводу проведения этих выборов Украина уже обратилась к руководству ООН.