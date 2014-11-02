В Запорожье и Днепропетровске переселенцы из Донбасса протестовали против сепаратистских "выборов" (фото, видео)
На акцию протеста против так называемых "выборов" в контролируемой пророссийскими сепаратистами части Донбасса на главную площадь Запорожья вышли более десятка переселенцев.
Эти люди говорят, что другие их знакомые до сих пор боятся высказывать позицию, но значительная часть не признает псевдовыборов и считает их издевательством, передает радио "Свобода". Один из участников акции протеста дончанин Дмитрий рассказал, указывая на желто-голубую ленту на одежде, что там бы не прошел с ней и пяти метров. "Избили бы, арестовали, расстреляли, что угодно. Поэтому, конечно, люди боятся до сих пор. Но сколько же можно бояться?" - сказал переселенец.
В завершение митинга активисты исполнили гимн Украины и маленькой колонной прошли по центральному проспекту.
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Кроме того, на Европейской площади Днепропетровска собрались около полусотни переселенцев из Донбасса, чтобы заявить о своем протесте против псевдовыборов, объявленных главарями группировок "ДНР" и "ЛНР".
Таким образом дончане, которые вынужденно живут в Днепропетровске, присоединились к марафону "Донбасс против террора и нелегитимных выборов", который проходит в восьми крупных городах Украины.
По словам активистов, они познакомились и организовались в социальных сетях, чтобы вместе выйти на площади и заявить, что Донбасс - это Украина, а также призвать земляков игнорировать псевдовибори. В руках участники акции держали плакаты с надписями "Дядя Путин, хочу домой", "Донбасс - это Украина", "Нет нелегитимным выборам" и сине-желтые флаги. Люди скандировали "Донбасс не голосует, Донбасс протестует", "Мы не голосуем за войну", вместе исполняли государственный гимн Украины, связывали сине-желтые ленты. Дети переселенцев написали мелом на асфальте: "Донбасс - это Украина!".