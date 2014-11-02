В Запорожье и Днепропетровске переселенцы из Донбасса протестовали против сепаратистских "выборов" (фото, видео)

Эти люди говорят, что другие их знакомые до сих пор боятся высказывать позицию, но значительная часть не признает псевдовыборов и считает их издевательством, передает радио "Свобода". Один из участников акции протеста дончанин Дмитрий рассказал, указывая на желто-голубую ленту на одежде, что там бы не прошел с ней и пяти метров. "Избили бы, арестовали, расстреляли, что угодно. Поэтому, конечно, люди боятся до сих пор. Но сколько же можно бояться?" - сказал переселенец.

В завершение митинга активисты исполнили гимн Украины и маленькой колонной прошли по центральному проспекту.

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Кроме того, на Европейской площади Днепропетровска собрались около полусотни переселенцев из Донбасса, чтобы заявить о своем протесте против псевдовыборов, объявленных главарями группировок "ДНР" и "ЛНР".

Таким образом дончане, которые вынужденно живут в Днепропетровске, присоединились к марафону "Донбасс против террора и нелегитимных выборов", который проходит в восьми крупных городах Украины.

По словам активистов, они познакомились и организовались в социальных сетях, чтобы вместе выйти на площади и заявить, что Донбасс - это Украина, а также призвать земляков игнорировать псевдовибори. В руках участники акции держали плакаты с надписями "Дядя Путин, хочу домой", "Донбасс - это Украина", "Нет нелегитимным выборам" и сине-желтые флаги. Люди скандировали "Донбасс не голосует, Донбасс протестует", "Мы не голосуем за войну", вместе исполняли государственный гимн Украины, связывали сине-желтые ленты. Дети переселенцев написали мелом на асфальте: "Донбасс - это Украина!".