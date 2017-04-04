В Одессе попрощались с телеведущим и актером Сергеем Олехом (фоторепортаж)

В Одессе сегодня попрощались с актером, комиком, телеведущим Сергеем Олехом. Об этом сообщает 048.ua.

На его похороны собрались многие одесситы. Для проведения мероприятия улицу Нежинскую перекрывали патрульные полицейские. "Люди на остановке невольно слились с процессией и стали непосредственными участниками. На большом экране проводили видео-трансляцию", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Сергей Олех скончался 2 апреля. 52-летний актер, известный, как бессменный ведущий украинской версии "Голых и смешных", приглашенный актер "Масок", многих других проектов - скончался после продолжительной борьбы с онкозаболеванием.