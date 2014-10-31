Украинские хакеры взломали сайт «ЦИК ЛНР» и отменили псевдовыборы
12:26, 31 октября 2014Общество
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Хакеры-патриоты оставили послание боевикам на их же сайте.
Программисты подписались традиционно: "Слава Украине"
На сайте так называемой "Центральной избирательной комиссии" боевиков "ЛНР" появилось сообщение об отмене незаконных выборов. Об этом сообщает ZN.UA.
"Украинские кибер войска отменяют так называемые выборы в "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении от, очевидно, украинских хакеров.
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Подписались патриотичные программисты традиционно: "Слава Украине".
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