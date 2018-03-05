В Житомирской ОГА показали, как выглядит брендированный автобус ФК "Полесье"

Как отмечается в сообщении, логотип, форма, автобус должны также выделять футбольную команду.

В Житомирской облгосадминистрации сегодня показали, как выглядит брендированный автобус футбольного клуба «Полесье».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА. Как отмечается в сообщении, логотип, форма, автобус должны также выделять футбольную команду.

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«Вот и забрендированый под ФК Полесье футбольный автобус. Этот автобус мы представим уже скоро - я и Сергей Сухомлин. Сделаем это во время презентации обновленного состава команды. Хочется, чтобы ФК «Полесье» был мощным не только персональным составом, но и в деталях - таких, как логотип, форма, автобус. Именно этому дизайну вы отдали больше всего голосов во время онлайн-голосования», - отмечает председатель облгосадминистрации Игорь Гундич.

Гундич напомнил, что новый комфортабельный автобус стал новогодним подарком для житомирской команды «Полесье» в декабре прошлого года.

Автобус с пробегом 200 тыс. км был приобретен за 2 млн 593 тыс. грн. Средства на приобретение автобуса для команды ФК «Полесье» выделил Кабинет Министров Украины по программе социально-экономического развития.