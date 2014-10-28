В Мариуполе из-за холодов люди отапливали квартиру буржуйкой

Как пишет 0629, около 11-ти часов дня к дому 75 по улице Куприна подъехала пожарная машина. Сотрудники ГСЧС начали искать источник возгорания, для тушения которого их вызвали жильцы. Как выяснилось, причиной вызова оказалась растопленная буржуйка в одной из квартир на втором этаже высотки. Бдительные соседи с третьего этажа приняли дым из окна снизу за пожар и вызвали пожарный наряд.

Сотрудники ГСЧС, по словам жителей дома, предупредили людей, растопивших буржуйку, что примут меры.

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По словам жильцов, температура в жилых помещениях в среднем 15-17 градусов с включенным отоплением, поэтому люди начали обогреваться дополнительным источником тепла.