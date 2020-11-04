Компания Xiaomi представила компактный ПК Ningmei Rubik's Cube Mini, который отличается низкой стоимостью и компактностью.
Читайте такжеOffice для iPad получил поддержку мыши и трекпада
Как сообщает DTF, размер устройства составляет 62 x 62 x 42 мм, а вес – всего 145 г.
Устройство построено на платформе Intel J4125 с максимальной частотой 2,7 ГГц. Четырёхъядерный процессор работает со встроенным графическим ускорителем Intel UHD600. Компьютер поставляется в версиях на 66 или 8 ГБ ОЗУ и SSD-памятью на 128 или 256 ГБ.
Охлаждение обеспечивает небольшая турбина, аналогичная тем, которые применяются в ноутбуках.
Устройство имеет порт HDMI, а также разъемы USB 3.0 и один USB-Type C для зарядки.
Стоимость базовой версии (6/128 ГБ) Rubik's Cube Mini составит 149 долларов (около 4200 грн по текущему курсу), старшая версия (8/128 ГБ) будет стоить 186 долларов ( около 5300 грн).
Больше новостей по теме
- Камера на 108 Мп и поддержка 5G: в сеть утекли характеристики Redmi Note 10
- Huawei ведет переговоры о продаже бренда смартфонов Honor
- Microsoft готовится к обновлению Windows 10: рассекречен новый дизайн
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram