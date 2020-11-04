Устройство построено на четырёхъядерном процессоре Intel и может похвастаться активным охлаждением.

Компания Xiaomi представила компактный ПК Ningmei Rubik's Cube Mini, который отличается низкой стоимостью и компактностью.

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Как сообщает DTF, размер устройства составляет 62 x 62 x 42 мм, а вес – всего 145 г.

Устройство построено на платформе Intel J4125 с максимальной частотой 2,7 ГГц. Четырёхъядерный процессор работает со встроенным графическим ускорителем Intel UHD600. Компьютер поставляется в версиях на 66 или 8 ГБ ОЗУ и SSD-памятью на 128 или 256 ГБ.

Охлаждение обеспечивает небольшая турбина, аналогичная тем, которые применяются в ноутбуках.

Устройство имеет порт HDMI, а также разъемы USB 3.0 и один USB-Type C для зарядки.

Стоимость базовой версии (6/128 ГБ) Rubik's Cube Mini составит 149 долларов (около 4200 грн по текущему курсу), старшая версия (8/128 ГБ) будет стоить 186 долларов ( около 5300 грн).

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Автор: Дмитрий Захаров