Появилось приложение, позволяющее пешеходам в одном из районов Барселоны найти самый тенистый маршрут, чтобы спастись от жары.
Сервис Cool Walks предлагает различные маршруты в зависимости от потребностей человека.
Так, к примеру, пользователь может выбрать
- "кратчайший путь", если его совсем не волнуют солнечные лучи,
- "тенистый путь", если хочет добраться до места назначения достаточно быстро, но в то же время не перегреться на солнце,
- или "режим вампира" - тогда маршрут будет выстроен так, чтобы на пешехода по возможности не попал ни один солнечный луч.
Кроме того, приложение покажет, где расположены фонтанчики для питья и где можно укрыться от жары.
"Лето в Барселоне жаркое и становится все жарче из-за изменения климата. Городской совет Барселоны одобрил и выполняет климатический план по борьбе с изменением климата с помощью множества мер и задач. Этот инструмент маршрутизации для пешеходов соответствует одному из направлений климатического плана: предотвращение чрезмерной жары", - говорится на сайте сервиса.
Как сообщает The Guardian, приложение использует инструмент под названием Lidar для создания моделей рельефа земли с высоким разрешением с точностью до 10 см. Эта информация сочетается с данными о движении солнца, чтобы определять, где находится тень в любое время суток.
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