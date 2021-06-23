Приложение позволяет пешеходам найти самый прохладный маршрут.

Появилось приложение, позволяющее пешеходам в одном из районов Барселоны найти самый тенистый маршрут, чтобы спастись от жары.

Сервис Cool Walks предлагает различные маршруты в зависимости от потребностей человека.

Так, к примеру, пользователь может выбрать

"кратчайший путь", если его совсем не волнуют солнечные лучи,

"тенистый путь", если хочет добраться до места назначения достаточно быстро, но в то же время не перегреться на солнце,

или "режим вампира" - тогда маршрут будет выстроен так, чтобы на пешехода по возможности не попал ни один солнечный луч.

Кроме того, приложение покажет, где расположены фонтанчики для питья и где можно укрыться от жары.

"Лето в Барселоне жаркое и становится все жарче из-за изменения климата. Городской совет Барселоны одобрил и выполняет климатический план по борьбе с изменением климата с помощью множества мер и задач. Этот инструмент маршрутизации для пешеходов соответствует одному из направлений климатического плана: предотвращение чрезмерной жары", - говорится на сайте сервиса.

Как сообщает The Guardian, приложение использует инструмент под названием Lidar для создания моделей рельефа земли с высоким разрешением с точностью до 10 см. Эта информация сочетается с данными о движении солнца, чтобы определять, где находится тень в любое время суток.

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Перевод: Катерина Комолова