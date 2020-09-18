Подключение неизвестных USB-накопителей может привести к проникновению на компьютер жертвы различных видов угроз, которые способны заблокировать и похитить важные конфиденциальные данные.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET предупреждают, что подключение неизвестных USB-накопителей может привести к похищению хакерами важных персональных либо корпоративных данных, а также к заражению вредоносным программным обеспечением.

«По результатам исследований, люди часто подключают неизвестные USB-накопители к своим компьютерам с целью помочь владельцу найти потерянную флешку или просто из любопытства. При этом пользователи не задумываются о возможном вредоносном содержании носителя и рисках подключения. К сожалению, именно на такое поведение часто рассчитывают киберпреступники, используя методы социальной инженерии для осуществления своей вредоносной деятельности», - сообщается на сайте ESET.

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Потенциальные риски

Согласно сообщению, подключение неизвестных USB-накопителей может привести к проникновению на компьютер жертвы различных видов угроз, например, программ-вымогателей, которые способны заблокировать важные конфиденциальные данные. В противном случае, возможно заражение программами для считывания нажатий клавиатуры, которые позволят хакерам получить учетные данные для доступа к различным учетным записям жертвы — от социальных сетей до финансовых учреждений.

Более того, по данным ESET, при подключении зараженного USB-накопителя к рабочему компьютеру под угрозой может оказаться вся корпоративная сеть, поскольку определенные типы вредоносных программ могут распространяться по всей системе компании.

«Среди известных примеров подобных атак угроза Stuxnet, которая распространяется непосредственно с помощью зараженного USB-накопителя. Кроме этого, стоит упомянуть вредоносные программы BadUSB, которые позволяли злоумышленникам получить полный контроль над устройством, шпионить за пользователями и даже похищать данные», - добавили эксперты по кибербезопасности.

Как обеспечить защиту устройства

Для снижения рисков заражения устройства при подключении неизвестного USB-накопителя специалисты ESET рекомендуют соблюдать следующие правила:

Всегда обновлять операционную систему и программное обеспечение до актуальных версий.

Как правило, при подключении внешнего носителя к одному из USB-портов компьютера, запуск происходит автоматически. Поэтому для безопасности устройства рекомендуется отключить функцию «Автозапуск», чтобы система автоматически не открывала USB-накопитель с потенциально вредоносным кодом.

Использовать надежное решение по безопасности для защиты рабочих станций от угроз, связанных с зараженными USB-накопителями, а также от других вредоносных программ. Кроме того, решение для защиты рабочих станций предоставляет возможность сканирования подключенных внешних носителей на наличие любого вредоносного ПО и сообщает в случае обнаружения подозрительных программ.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: Надежда Бурбела