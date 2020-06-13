SpaceX запустила ракету-носитель с 58 спутниками (видео)

Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал в США.

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.

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Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.

Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал в США. Трансляция велась на сайте компании. Кроме спутников на орбиту были также выведены три аппарата американской компании Planet Labs, предназначенные для мониторинга поверхности Земли.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

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