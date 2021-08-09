Чтобы не сидеть без дела, подросток прошел несколько онлайн-курсов.

В Индии 13-летний школьник Гаджеш Наик из города Панаджи разработал децентрализованные приложения для криптовалютных инвесторов, одно из которых уже привлекло 7 миллионов долларов.

Историю о мальчике опубликовал Bitcoinist.com.

Речь идет о приложениях PolyGaj и StableGaj, разработанных в сети Polygon network.

PolyGaj – это децентрализованная финансовая платформа и платформа для невзаимозаменяемых токенов NFT. StableGaj – это по сути биржа, которая позволяет обменивать некоторые монеты в сети Polygon.

"С прошлого года, когда занятия были прекращены из-за пандемии, я решил пройти несколько онлайн-курсов с сертификатами. В том числе курсы Университета Буффало, Государственного университета Нью-Йорка", – рассказал школьник.

Читайте такжеКриптоинвесторы создали "илонометр" - сайт для оценки ущерба от твитов Илона МаскаПодросток стал изучать криптовалюту и блокчейн – децентрализованную сеть, благодаря которой функционируют все цифровые монеты. После этого он стал создавать онлайн-контент для индийских школьников, повышая уровень их знаний о блокчейне и криптовалюте. Однако, главными его работами стали приложения PolyGaj и StableGaj.

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Автор: Катерина Шварц