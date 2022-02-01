Компания Илона Маска SpaceX после четырех неудачных попыток запустила ракету-носитель Falcon 9 с итальянским спутником Cosmo-SkyMed Second Generation FM2.
Об этом сообщили на странице на SpaceX в Twitter.Около 01:00 по киевскому времени с космодрома во Флориде (США) успешно состоялся запуск Falcon 9.
Итальянский спутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 был выведен на орбиту.
Watch launch of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 → https://t.co/bJFjLCzWdKhttps://t.co/T1bjltSCe1— SpaceX (@SpaceX) January 31, 2022
Deployment of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 confirmed pic.twitter.com/uT07VHNRrF— SpaceX (@SpaceX) February 1, 2022
Изначально запуск Falcon 9 планировали на пятницу, 28 января, однако по разным причина его приходилось откладывать. В частности, из-за погодных условий и круизного лайнера, вошедшего в воды возле космодрома.
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Как сообщал УНИАН, украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" был выведен на расчетную орбиту 13 января в 18:51:58 по киевскому времени в результате кластерного пуска ракеты-носителя Falcon 9.
Спутник "Сич-2-30" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году.
Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.