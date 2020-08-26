Приложение, которое создали украинцы, стало самым популярным в американском AppStore
Украинское приложение Reface App, которое подставляет лицо на фото и видео из клипов и кинофильмов, оказалось на первом месте в категории "Развлечения" в американском AppStore.
Об этом сообщил СРО RefaceAI Иван Алцибеев на странице в Facebook.
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По его словам, украинским разработчикам удалось обойти по популярности TikTok, Netflix, Hulu и Disney. Кроме того, приложение заняло второе место в категории всех бесплатных приложений в американском AppStore.
Подвинуть Netflix, YouTube и TikTok на самом конкурентном рынке мира, сидя на Воздвиженке! До сих пор сложно поверить. Очень горжусь командой! - написал Алцибеев.
На сегодня приложение скачали и установили более 27 миллионов юзеров.
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