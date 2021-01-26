Протокол ICQ 20 лет назад был cамым популярным способом общения в сети.

Опасения по поводу безопасности данных в мессенджере WhatsApp заставляют пользователей по всему миру искать альтернативу. В Гонконге это привело к неожиданному скачку популярности некогда сверхпопулярного интернет-пейджера ICQ.

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Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Протокол ICQ был создан в 1996 году и стал одним из первых массовых интернет-мессенджеров, достигнув пика популярности к концу девяностых. Однако постепенно ушел в прошлое – сначала с появлением соцсетей, а затем – с приходом эпохи смартфонов.

Тем не менее, на протяжении всех этих лет ICQ менял владельцев и модернизировался. Сегодня он фактически представляет собой один из множества мессенджеров для смартфонов.

В последнее время популярность ICQ в Гонконге выросла – в период с 5 по 12 января число загрузок выросло в 35 раз, что стремительно подняло мессенджер в местных чартах приложений.

Многие пользователи обосновывают свой выбор ностальгией по детству, когда интернет еще находился на заре своего становления, а по телевизору шли "Друзья".

Следует также отметить, что по состоянию на 2020 год ICQ принадлежит российской Mail.ru Group.

Что произошло с WhatsApp

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

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Автор: Дмитрий Захаров