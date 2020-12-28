Причина блокировки страниц на данный момент неизвестна.

Модераторы социальной сети Facebook заблокировали аккаунты сотрудников сайтов Znaj и Politeka.

Читайте такжеFacebook будет удалять информацию, отрицающую ХолокостОб этом пишет "Страна" со ссылкой на сотрудников сайтов.

"Отключение аккаунтов произошло в среду, 23 декабря, без предварительного объяснения причины. В бан попали практически все действующие работники Politeka и Znaj. Через день выяснилось, что были отключены аккаунты и некоторых бывших работников", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что некоторым заблокированным пользователям модераторы предлагали воспользоваться формами подачи жалоб. Но подать заявки на разблокирование страниц не получилось. Не принесло никакого результата и общение с технической поддержкой Facebook по почте.

Facebook против "фабрики троллей": что было раньше

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда модераторы блокируют аккаунты, связанные с Politeka и Znaj. Впервые это произошло в сентябре прошлого года.

Тогда в Facebook заявили, что обнаружили в Украине "фабрику троллей" и удалили тысячи аккаунтов. Среди них оказались страницы сайтов Znaj.ua, Politeka и Hyser, которые были одними из самых популярных в стране.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН