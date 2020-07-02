NASA может потерять шанс начать поиски жизни на Марсе

Новый марсоход должен был отправиться на поиски жизни на соседней планете, но теперь он может просто остаться на Земле.

Космическое агентство NASA было вынуждено отложить запуск своего новейшего и наиболее амбициозного марсохода, спровоцировав опасения, что это может привести к потере окна возможностей в целом.

Ровер под названием Perseverance и связанная с ним миссия будут стоить три миллиарда долларов. Аппарат должен отправиться на поиски признаков, что в прошлом на Марсе была жизнь. Кроме того, как пишет The Independent, его задачей будет собрать марсианские образцы, чтобы потом привезти их на Землю.

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Но теперь запуск Perseverance отложили. В космическом агентстве говорят, что в лучшем случае он состоится 30 июля. Но тогда окно запуска будет сокращено на половину. NASA должно запустить ровер до 15 августа. Иначе Марс будет слишком далеко от Земли. Тогда миссию придется отменить.

Второй шанс у американских ученых появится только в 2022 году, когда планеты снова будут на нужных позициях. В NASA надеются воспользоваться нынешними возможностями и избежать задержки на 26 месяцев, за которые могут появиться новые проблемы.

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Агентство уже один раз перенесло запуск амбициозной миссии на Марс из-за заражения и проблем с краном на стартовой площадке. Первоначально запуск аппарата планировали провести 17 июля, а затем его откладывали на разные даты ближе к концу месяца.

Тем временем, Европейское космическое агентство уже перенесло свою миссию на Марс на 2022 год из-за проблем, которые возникли по вине пандемии коронавируса. ОАЭ и Китай тоже планируют этим летом отправить свои аппараты на соседнюю планету. И их космические агентства уверяют, что все состоится по плану.

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