Американские мастодонты были волосатыми существами, похожими на шерстистых мамонтов.

Житель Нью-Йорка обнаружил останки мастодонта ледникового периода на своем заднем дворе недалеко от Скотчтауна в округе Ориндж.

Сначала он замети два зуба, торчащих из почвы за листьями растения, что привело к обнаружению нескольких костей, включая целую челюсть, согласно заявлению, опубликованному Музеем штата Нью-Йорк.

"Когда я нашел зубы и осмотрел их в руках, я понял, что это что-то особенное, и решил вызвать экспертов. Я взволнован тем, что на нашей территории была сделана такая важная находка для научного сообщества", - сказал житель.

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Отмечается, что это первое открытие мастодонта в штате Нью-Йорк за более чем 11 лет, и исследователи надеются, что это позволит им лучше понять обитателей штата ледникового периода, который произошел примерно 120 000-11 500 лет назад.

Американские мастодонты были волосатыми существами, похожими на шерстистых мамонтов. Весом около 6 тонн, они были сопоставимы по размеру с современными слонами. Они жили по всей Северной Америке примерно до 13 000 лет назад, в основном занимая сосновые леса и болотистые местности. Мастодонты были приспособлены к жизни у кромки воды с широкими ступнями и короткими, широко расставленными костями пальцев для ходьбы по мягкой, влажной земле.

Округ Ориндж стал горячей точкой для находок мастодонтов и был домом для трети из 150 мастодонтов, обнаруженных в Нью-Йорке на сегодняшний день, согласно заявлению музея.

Ученые раскопали недавно обнаруженные окаменелости, среди которых были фрагмент кости пальца ноги и фрагмент ребра, а также челюсть и зубы. Роберт Феранец, директор по исследованиям и коллекциям и куратор животных ледникового периода в Музее штата Нью-Йорк, отметил:

"Это открытие является свидетельством богатой палеонтологической истории Нью-Йорка и продолжающихся усилий по пониманию его прошлого".

Исследователи планируют провести радиоуглеродное датирование окаменелостей, чтобы выяснить их возраст. Затем, изучая зубы и челюсть, команда музея надеется узнать, чем питалось животное и как оно взаимодействовало с другими растениями и животными, а также с его физической средой.

"Эта челюсть мастодонта дает уникальную возможность изучить экологию этого великолепного вида, что расширит наше понимание экосистем ледникового периода в этом регионе. Ископаемые останки - это ресурсы, которые дают замечательные снимки прошлого, позволяя нам не только реконструировать древние экосистемы, но и обеспечивать лучший контекст и понимание современного мира вокруг нас. Каждое открытие, подобное этому, приближает нас на один шаг к воссозданию полной истории Нью-Йорка", - добавил Феранец.

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Древняя экосистема, сохранившаяся в формации Исянь, предлагает некоторые из самых исключительных в мире образцов ископаемых. Ученые утверждают, что отличное сохранение было обусловлено распространенными процессами, такими как периодическое накопление осадков из-за сезонных дождей и обрушение нор животных, что создало бескислородную среду, благоприятную для окаменения.

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