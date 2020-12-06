Китайская миссия на Луну: зонд успешно передал образцы почвы орбитальному комплексу (видео)

На Землю доставят около двух килограммов образцов.

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» с образцами собранного лунного грунта успешно состыковался с орбитальным комплексом. Читайте такжеВпервые в истории на Луне развернули флаг Китая (фото)Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA), передает DW. Отмечается, что собранные образцы лунного грунта были перемещены со взлетного модуля в модуль орбитального аппарата, который вернется на Землю. Он привезет около двух килограммов образцов на Землю. Китайская миссия на Луну: что известно Chang'e 5 - это последняя миссия в китайской программе Chang'E из исследования Луны с помощью роботизированных аппаратов. Беспилотник назвали Chang'E-5 в честь китайской богини Луны Чанси.

Зонд Chang'E 5 совершил посадку на Луне 1 декабря 2020-го. Аппарат спустился на север от пика Рюмкера, расположенного в океане бурь на видимой стороне Луны и приступил к сбору первых для Китая образцов почвы спутника Земли.

Работа зонда длилась около 19 часов, после чего автоматическая система положила полученные образцы в контейнер во взлетном модуле.

Образцы лунного грунта упаковали в герметичном контейнере внутри космического аппарата, чтобы обеспечить их сохранность в вакууме и в атмосфере Земли. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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