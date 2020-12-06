Момент состыковки / скриншот с видео
Взлетный модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» с образцами собранного лунного грунта успешно состыковался с орбитальным комплексом.
Читайте такжеВпервые в истории на Луне развернули флаг Китая (фото)Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA), передает DW.
Отмечается, что собранные образцы лунного грунта были перемещены со взлетного модуля в модуль орбитального аппарата, который вернется на Землю. Он привезет около двух килограммов образцов на Землю.
Китайская миссия на Луну: что известно
- Chang'e 5 - это последняя миссия в китайской программе Chang'E из исследования Луны с помощью роботизированных аппаратов. Беспилотник назвали Chang'E-5 в честь китайской богини Луны Чанси.
- Зонд Chang'E 5 совершил посадку на Луне 1 декабря 2020-го. Аппарат спустился на север от пика Рюмкера, расположенного в океане бурь на видимой стороне Луны и приступил к сбору первых для Китая образцов почвы спутника Земли.
- Работа зонда длилась около 19 часов, после чего автоматическая система положила полученные образцы в контейнер во взлетном модуле.
- Образцы лунного грунта упаковали в герметичном контейнере внутри космического аппарата, чтобы обеспечить их сохранность в вакууме и в атмосфере Земли.
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