NASA планирует не раньше воскресенья, 11 апреля, совершить первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе.
Читайте такжеВертолет NASA выдержал сильные ночные морозы на Марсе (фото)Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляцию первого полета можно будет посмотреть в социальных сетях и на сайте NASA через несколько часов после запуска.
«Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity»,— говорится в сообщении NASA, передает kommersant.
Во время первого полета вертолет должен подняться на высоту три метра. В следующих полетах планируется, что он будет летать на уровне пяти метров над поверхностью Марса.
Миссия Ingenuity на Марсе
Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на планету 18 февраля внутри марсохода Perseverance. Вертолет может совершить до пяти полетов на высоте до десяти метров за весь период исследований.
Оснащенный двумя камерами, он способен зависать в воздухе до 30 секунд для фотографирования местности.
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