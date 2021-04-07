Это будет первый в истории полет за пределами Земли.

NASA планирует не раньше воскресенья, 11 апреля, совершить первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе.

Читайте такжеВертолет NASA выдержал сильные ночные морозы на Марсе (фото)Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляцию первого полета можно будет посмотреть в социальных сетях и на сайте NASA через несколько часов после запуска.

«Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity»,— говорится в сообщении NASA, передает kommersant.

Во время первого полета вертолет должен подняться на высоту три метра. В следующих полетах планируется, что он будет летать на уровне пяти метров над поверхностью Марса.

Миссия Ingenuity на Марсе

Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на планету 18 февраля внутри марсохода Perseverance. Вертолет может совершить до пяти полетов на высоте до десяти метров за весь период исследований.

Оснащенный двумя камерами, он способен зависать в воздухе до 30 секунд для фотографирования местности.

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Автор: Ирина Погорелая