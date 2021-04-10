Компания не объяснила свое решение о прекращении выпуска пультов.

Производитель компьютерной периферии Logitech сообщил о прекращении производства универсальных пультов дистанционного управления Harmony.

Читайте такжеЭффективные презентации с пультом Logitech SpotlightКомпания не объяснила свое решение. При этом пульты Harmony будут продаваться до тех пор, пока не исчерпаются запасы у ритейлеров.

Logitech отметила на своем сайте, что «больше не занимается новаторством в отношении Harmony и не разрабатывает новые продукты», однако продолжит поддерживать программное обеспечение пультов и обновлять их базу поддерживаемых устройств. По заверению компании, поддержка пультов Harmony продлится «до тех пор, пока их используют покупатели».

Logitech продолжит обновлять приложения Harmony для мобильных устройств и ПК, а также поддерживать интеграции с голосовыми помощниками, передает kommersant.

Пульт дистанционного управления Harmony

Первый пульт линейки Harmony был выпущен в 2001 году компанией Easy Zapper, в 2004-м Logitech купила производителя Harmony. Пользователи пультов могли программировать их на управление телевизорами, плеерами, кондиционерами и другой бытовой техникой. Последние модели Harmony поддерживали работу с устройствами «умного дома».

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Автор: Ирина Погорелая