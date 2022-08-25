Впервые взглянув на данные ученые поняли, что имеют дело с поразительным открытием.

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба первым в истории зафиксировал углекислый газ в атмосфере планеты, расположенной за пределами Солнечной системы.

Как пишет The Independent, команда из более 30 ученых, которые анализируют спектр экзопланеты Wasp 39b, обнаружили четкий сигнал о наличии большого количества углекислого газа в ее атмосфере.

Предыдущие исследования космических телескопов Хаббла и Спитцера фиксировали только водяной пар, калий и натрий в атмосфере экзопланеты.

"Впервые взглянув на данные, уже было понятно, что мы имеем дело с поразительным открытием", – прокомментировал Доминик Петит дит де ла Рош, исследователь из Женевского университета и соавтор исследования.

Иллюстрация демонстрирует, как может выглядеть WASP-39b, исходя из косвенных наблюдений с помощью телескопа "Уэбба", а также других космических и наземных телескопов.

Ученые отметили, что результат является одной из находок, сделанных на основе первых наблюдений "Уэбба", и свидетельствует о том, что новый космический телескоп может помочь различить атмосферные компоненты меньших, скалистых и, к тому же, похожих на Землю экзопланет.

Более того, исследователи полагают, что точное определение концентрации газа в атмосферах таких планет может помочь выявить признаки инопланетной жизни, если она существует.

Спектр Wasp 39b был одним из первых пяти изображений. Телескоп "Уэбба" с помощью инфракрасного спектрометра для измерения звездного света "прошел" через атмосферу далеких планет. Благодаря тому, что различные элементы и молекулы поглощают свет на разных длинах волн, полученная картина "провалов" и "пиков" показала, какие химические вещества присутствуют в промежуточной атмосфере, пояснили исследователи.

Спектр света, который проходит сквозь атмосферу экзопланеты Wasp 39b, сделанный космическим телескопом Джеймса Вебба, показал четкие признаки большого количества углекислого газа.

"Как только данные появились на моем экране, мое внимание привлекло огромное количество углекислого газа. Это был особый момент, пересекающе важный порог в науке об экзопланетах", - заявил аспирант Университета Джонса Гопкинса Зафар Рустамкулов.

Экзопланету (планета, расположенная вне Солнечной системы) WASP-39b называют "горячим Юпитером". Она находится в созвездии Девы на расстоянии около 700 световых лет от Земли.

Как сообщал УНИАН, 3 августа новейший космический телескоп"Джеймс Уэбб" прислал на Землю очередной снимок. На фото изображена галактика под названием Колесо Телеги.

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