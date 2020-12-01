Сейчас вокруг Земли летают использованные разгонные блоки ракет, остановленные спутники и остатки от взрывов и столкновений космических объектов.

В 2025 году на орбиту Земли планируют запустить миссию по сбору космического мусора.

Инициаторами проекта выступило Европейское космическое агентство (ESA) совместно со швейцарской компанией ClearSpace SA, сообщает lb.ua со ссылкой на dpa international.

Космический корабль, который хотят отправить за мусором, будет иметь элементы в виде рук-щипцов. Они смогут схватить металлический лом весом более 100 килограммов на высоте около 700 километров и втолкнуть его в атмосферу Земли, где он должен сгореть.

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На финансирование этого проекта ESA выделило 86 миллионов евро.

Сейчас вокруг Земли летают использованные разгонные блоки ракет, остановленные спутники и, в большинстве, остатки от взрывов и столкновений космических объектов.

Также по данным Европейского космического агентства, на орбите Земли есть металлолом весом около 8500 тонн, и его объем быстро растет.

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Автор: УНИАН