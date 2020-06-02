Число кибератак на сайты госорганов за неделю увеличилось более чем в два раза

Было заблокировано 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса президента Украины.

С 27 мая по 2 июня система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных кибератак.

Об этом сообщает Государственная служба связи и защиты информации.

Читайте такжеВ ESET предупредили о новых кибератаках на правительственные сайты в мире

«Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) из них - это сетевые атаки прикладного уровня. Также было заблокировано 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса президента Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за неделю системой киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировано 115 459 подозрительных событий, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных происшествий касается выявления нестандартных протоколов или событий (66%), попыток сетевого сканирования (27%), выявление сетевого трояна (3%), веб-атак (2%) и попыток получения прав администратора (2%).

«Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2451 киберинцидент, что на 27% меньше, чем на предыдущей неделе», - отмечается в отчете Госспецсвязи.

Также в нем сказано, что подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (4%).

Госспецсвязи также обращается ко всем в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действиях в отношении информационно-телекоммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram