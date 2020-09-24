Специалист рассказал, что надо сделать, чтобы противостоять этим кибератакам.

В каждом госучреждении во избежание повторения хакерских атак должен быть специалист, который будет отвечать за кибербезопасность.

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Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Снопченко в эфире телеканала «Украина 24».

«То, что я вижу, что сайты первых ведомств, как полиции, защищены. Не защищены сайты районных советов, их взламывают раз в месяц стабильно. Такие сайты, как Нацполиции, меньше подпадают под кибератаки, это должна быть атака более целенаправленная. Уровень киберпреступника должен быть выше, чтобы взломать такой сайт. Но такое случается. Это атака с целью не украсть данные или распространить фейки, а показать, что да, это можно сломать, что мы это можем, и показать больше имиджевые риски, чем риски утечки информации или потери денег», - отметил эксперт.

Он рассказал, что надо сделать, чтобы противостоять этим кибератакам.

«Можно на эти атаки ответить в такой последовательности: деньги, специалисты, техника. Специалисты и техника стоят денег. Обычно в госучреждениях есть администратор, который отвечает за все: и за стабильную работу компьютеров, и за сайт, и за серверы. Однако должен быть отдельный специалист по кибербезопасности, который будет следить не за работоспособностью, а за тем, чтобы этот ресурс не сломали», - заявил Снопченко.

Массовые хакерские атаки на официальные сайты и распространение фейков

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Автор: Андрей Василюк