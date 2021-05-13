Космическое тело должно пролететь мимо нашей планеты со скоростью более 82 тыс. км/ч.

К Земле приближается 118-метровый астероид 2015 KJ19.

Читайте такжеВ небе над Австралией пролетел яркий горящий объект (видео)Он должен пролететь мимо нашей планеты со скоростью 23 км/с, то есть более 82 тыс. км/ ч, пишет Express.

С такой скоростью астероид мог бы дважды облететь Землю за час. В то же время, к примеру, Луне, чтобы сделать полный оборот вокруг нашей планеты, требуется около 28 дней. Отмечается, что с такими данными 2015 KJ19 мог бы полностью уничтожить небольшой город, если бы врезался в Землю.

Небесное тело должно пройти мимо Земли в пятницу, 14 мая, на расстоянии, чуть более чем 15 расстояний между Землей и Луной. В то же время это достаточно близко, чтобы считать 2015 KJ19 "околоземным объектом".

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Перевод: Катерина Комолова