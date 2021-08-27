Устройства стоит держать подальше от приборов, которые имплантированы в человека.

Людям, которым имплантировали кардиостимуляторы и другие медицинские приборы, не стоит подносить близко к этим устройствам iPhone 12 и Apple Watch. Гаджеты "ломают" жизненноважную электронику, включая опасный магнитный режим.

К такому выводу пришел Центр по контролю оборудования и радиационной безопасности Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Результаты исследования эксперты опубликовали в американском издании.

Так, специалисты провели эксперименты и оценили влияние iPhone 12 и Apple Watch шестой серии на медицинскую техники. Эксперты выясняли, на каком расстоянии гаджеты могут включать в жизненноважных устройствах магнитный режим. К примеру, в электрокардиостимуляторах и кардиовертеров-дефибрилляторов такой режим запускает асинхронную стимуляцию ритма сердца. Это весьма опасно и несет риски для жизни людей.

Читайте такжеУченые нашли неизвестную ранее популяцию древнего человекаПо результатам эксперимента, гаджеты стоит держать подальше от стимуляторов и других медицинских приборов. iPhone 12 и Apple Watch имеют магнитное поле, которое способно "включать" опасный режим, если будут находиться от устройств на расстоянии 15 сантиметров.

Таким образом, гаджеты не стоит держать близко к лицу и телу. Также не стоит носить их в карманах, находясь в медицинских учреждениях, считают эксперты из США.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Китае показали нового робота-пожарного, который может выдерживать сверхвысокие температуры.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко