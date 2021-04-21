Соцсеть Instagram введет новую возможность поставить фильтр на личные сообщения, содержащие оскорбительные высказывания, слова и эмодзи.
Читайте такжеInstagram запустил облегченную версию приложенияПользователи смогут в том числе добавить собственные слова, которые будут учитываться при фильтрации. Функция будет доступна в нескольких странах в ближайшие недели, затем Instagram планирует расширить географию в ближайшие месяцы.
Новая функция прежде всего рассчитана на знаменитостей и публичных людей, которые получают много личных сообщений. При включении все сообщения с оскорбительным контентом будут помещаться в отдельную папку и автоматически скрываться. Пользователь может нажать на сообщение и просмотреть его, а также пожаловаться на него.
В Instagram заявили, что работают с организациями по борьбе с дискриминацией и издевательствами для составления всеобъемлющего списка слов, которые можно было бы назвать оскорбительными.
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