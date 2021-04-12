Ученые с помощью телескопа Хаббл продемонстрировали явление под названием гравитационное линзирование.

Ученые с помощью телескопа Хаббл получили изображение множества "искривленных" галактик.

Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

Как сообщается, изображение наглядно демонстрирует концепцию гравитационного линзирования. Среди крошечных точек, спиралей и овалов, которые являются галактиками, принадлежащими одному скоплению, есть несколько отчетливых серповидных форм. Эти изогнутые световые дуги являются яркими примерами явления, известного как гравитационное линзирование.

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Гравитационное линзирование происходит, когда масса объекта вызывает искривление света. Изогнутые полумесяцы и s-образная форма света на этом изображении - это не изогнутые галактики, а свет от галактик, которые на самом деле лежат за пределами этого скопления.

Скопление галактик имеет такую ​​большую массу, что действует как гравитационная линза, заставляя свет от более далеких галактик огибать ее.

Эти искажения могут иметь самые разные формы, например длинные линии или дуги. Это очень наглядное свидетельство того, что масса вызывает искривление света, было широко использовано в качестве доказательства одной из самых известных научных теорий: общей теории относительности Эйнштейна.

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Автор: Екатерина Лиманская