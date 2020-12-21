Анализ качества звонка и его содержания (например, количества стоп-слов) более чем на 50 языках. Все это можно делать автоматически, с помощью сервиса речевой аналитики от компании Zadarma.

Инструмент автоматически переводит запись голоса в текст и анализирует его по заданным вами параметрам. Это могут быть как процент пауз в разговоре, так и содержание требуемых слов. Это может быть особенно важно для отдела продаж.

В случае обнаружения определенных метрик, система автоматически пришлет вам уведомление в личный кабинет и вы сможете прослушать этот звонок и провести необходимую работу.

При использовании услуги вы платите только за фактически распознанные минуты звонков. Никакой абонентской платы. И дополнительно к этому у вас будет еще целых две возможности сэкономить. При использовании виртуальной АТС от Zadarma платить придется только за аренду виртуального номера, исходящие звонки и распознавание речи.

До 15 января 2021 года сервис телефонии Zadarma представляет расширенные бесплатные минуты для распознавания на трех тарифах: Стандарт 100 бесплатных минут, Офис - 500 бесплатных минут или Корпорация - 1000 бесплатных минут распознавания.

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Автор: УНИАН