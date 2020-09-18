При предзаказе новых Apple Watch у официальных реселлеров действует скидка.

В Украине стартует предзаказ новых девайсов от компании Apple, которые были представлены 15 сентября.

Речь идет о новых смарт-часах Apple Watch Series 6 и Series SE.

В нашей стране будут официально представлены две модели Apple Watch: Sport Band и Nike.

Предзаказ дейвасов стартует 18 сентября и продлится до 25 сентября. Продажа новых часов от Apple начнется 25 сентября.

При этом, при предзаказе у официальных реселлеров действует скидка в 500 гривень.

Так, стоимость часов Apple Watch Series 6 40 mm составит 14 699 грн, а в случае предзаказа - 14 199 грн. Эта же модель, но 44 mm обойдется в 15 799 грн (или 15 299 грн при предзаказе).

Более бюджетный вариант - Apple Watch Series SE в размере 40 mm можно будет купить за 10 299 грн (9 799 грн со скидкой). А за версию 44 mm придется отдать 11 399 грн (10 899 со скидкой).

Стоит учитывать и тот факт, что количество товара, которое будет поставлено в Украину, ограничено.

Также официальные реселлеры Apple в Украине, такие как "Цитрус", предлагают владельцам более ранних моделей Apple Watch прийти и обменять свои гаджеты в рамках программы trade in на новые модели Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE.

Эта программа весьма удобна для тех, кто уже приобрел смартчасы от Apple предыдущих поколений, но хочет ходить с новеньким гаджетом. Ведь по программе trade in их можно обменять на новые девайсы со скидкой до 90%.

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Автор: УНИАН