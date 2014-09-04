Смартфоны украинцев атакует опасный вирус из Москвы

Уже несколько дней на мобильные телефоны украинцев приходят SMS с сомнительными интернет-адресами, передает ТСН.

Как только человек открывает ссылку - вирус получает доступ к телефону. Программа считывает контактные данные, а также собирает информацию по IMEI-коду, балансу счета и персональным данным.

Потом "инфицированные" вирусом сообщения отправляются с номера абонента к его знакомым.

Поэтому относительно содержания сообщений даже от внесенных в вашу телефонную книгу лиц следует сохранять бдительность.

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Вирус поражает мобильные телефоны с операционными системами Android, Simbian и Windows Mobile.

Выяснено, что рассылка вредоносных сообщений осуществляется из Москвы.

СБУ уверяет, что активно борется с вирусом и призывает граждан быть бдительными.