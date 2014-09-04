Смартфоны украинцев атакует опасный вирус из Москвы
В Украине стартовала виртуальная телефонная война. Агрессором, как и в реальной и информационных войнах, выступает Россия.
Уже несколько дней на мобильные телефоны украинцев приходят SMS с сомнительными интернет-адресами, передает ТСН.
Как только человек открывает ссылку - вирус получает доступ к телефону. Программа считывает контактные данные, а также собирает информацию по IMEI-коду, балансу счета и персональным данным.
Потом "инфицированные" вирусом сообщения отправляются с номера абонента к его знакомым.
Поэтому относительно содержания сообщений даже от внесенных в вашу телефонную книгу лиц следует сохранять бдительность.
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Вирус поражает мобильные телефоны с операционными системами Android, Simbian и Windows Mobile.
Выяснено, что рассылка вредоносных сообщений осуществляется из Москвы.
СБУ уверяет, что активно борется с вирусом и призывает граждан быть бдительными.