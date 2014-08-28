СБУ: В сети Интернет преднамеренно создается паника

«Использование паники и специальных психологических операций, военных так называемых журналистов, которые сотрудничают с террористическими организациями - наиболее опасное оружие по дестабилизации ситуации в Украине. Мы надеемся, что наши граждане не будут поддаваться панике, а спокойно и взвешенно воспринимать информацию, которая распространяется в сети», - сказал он на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.

Он отметил, что спецслужбы России и пособники террористов под видом журналистов осуществляют информационную атаку, используют грязные психологические приемы и не только оправдывают военную агрессию и преступления террористов, но и сознательно искажают информацию с целью нагнетания паники и дезорганизации жизни общества.

«Нам точно известно, что в 18-м специальном центре Федеральной службы безопасности Российской Федерации работает почти 1500 человек, которые в ежедневном режиме ведут работу по дезинформации и провокации для того, чтобы создать и использовать панику в социальных сетях, в частности, в сети Facebook. Кроме того, работа спецслужб РФ в этой сети используется для блокировки аккаунтов наших граждан и для распространения панической и лживой информации», - сказал он.

По словам главы СБУ, в информационной войне также участвуют граждане РФ с удостоверениями журналистов. Наиболее дерзко и ложно действуют журналисты таких медиа, как Life News и «Звезда».

Читайте такжеОпубликован список представителей российских СМИ, которым могут запретить въезд в Украину

Он сообщил, что в последнее время задержаны несколько граждан России непосредственно за пособничество террористическим организациям ДНР и ЛНР.

«Двое граждан Шаповалов и Мохова были задержаны как пособники террористов, а именно помощники террориста Гиркина. Они работали в так называемом политотделе ДНР и использовали удостоверения журналистов Российской Федерации. Оба задержанных лица четко подтвердили, что имели задачу искажать информацию и сеять панику», - сказал Наливайченко.

Председатель СБУ отметил, что Украина осуществляет ряд мероприятий по защите украинских ресурсов и информации, которая на них размещается. Так, по его словам, Правительством достигнута договоренность с ведущими глобальными интернет-сервисами для предотвращения блокировки информации о преступлениях террористов на нашей территории.

«Завершены переговоры, и Google принимает меры со своей стороны для того, чтобы не допускать в дальнейшем блокировки Youtube и других ресурсов, на которых выставляется и публикуется правдивая информация, в том числе о преступлениях террористов и военнослужащих РФ на нашей территории. Блокировка таких ресурсов с территории РФ теперь, надеемся, будет прекращена», - сказал Наливайченко.

Он призвал украинских журналистов и мировые медиа придерживаться стандартов и правдивой подачи информации в сети. «Правдивая информация и правдивые украинские и международные медиаресурсы должны быть щитом обороны от панических атак со стороны врага», - подчеркнул глава СБУ.