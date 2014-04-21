В Японии разработали самый быстрый в мире лифт

Крупный японский производитель электротехники Hitachi Ltd представил 21 апреля новую разработку - самый быстрый в мире лифт, способный развивать скорость до 72 км/ч. Как сообщает 21 апреля японский телеканал NHK, он может подниматься с 1-го на 95-й этаж за 43 секунды, передает ИТАР-ТАСС.

До этого самым быстрым считался тайваньский лифт, движущийся со скоростью 60,6 км/ч.

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По словам специалистов Hitachi, высокой скорости их новой разработки удалось достичь за счет использования более мощного двигателя и более легких тросов.

Новую конструкцию начнут использовать со следующего года в строящемся 111-этажном здании высотой 530 м в китайском городе Гуанчжоу.

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Hitachi планирует продвигать свою разработку на рынок Китая, поскольку на эту страну приходится 60% мирового спроса на лифты, сообщил представитель компании Тосиюки Оно.