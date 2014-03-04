Разработчики объявили дату выхода подключенной к Instagram фоторамки

Компания D2M, разработавшая цифровую фоторамку Instacube, объявила, что поставки устройства заказчикам начнутся 5 апреля 2014 года. Объявление размещено на сайте Kickstarter, где собирались деньги на производство Instacube. Об этом пишет Lenta.ru.

Выход фоторамки, которая способна отображать фотографии из Instagram, изначально был намечен на середину 2013 года. Выпустить устройство в срок, однако, не удалось из-за производственных и финансовых трудностей.

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Instacube работает на Android, оснащена 6,5-дюймовым сенсорным экраном и располагает четырьмя гигабайтами внутренней памяти. У рамки есть модуль Wi-Fi, с помощью которого она подключается к интернету.

На экран рамки выводятся фотографии пользователя из Instagram или же снимки его друзей, опубликованные в том же сервисе. Фото перелистываются автоматически или же «вручную» — для этого нужно коснуться экрана.

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За время подготовки Instacube к выпуску разработчики внесли в устройство изменения. Так, рамка получила динамики и научилась отображать не только фотографии, но и видеоролики из Instagram. Для Instacube обещают регулярно выпускать обновления; в будущем устройство сможет подключаться и к Facebook, Flickr или Vine.

Фоторамку анонсировали в 2012 году. На сайте Kickstarter ее можно было приобрести за 149 долларов. Разработчики попросили у пользователей Kickstarter 250 тысяч долларов, но собрали большую сумму — свыше 620 тысяч долларов.