Харьковский завод Малышева хочет производить танки самостоятельно

Об этом сообщает сайт ГК Укрспецэкспорт.

«Завод имени Малышева реализует курс на уменьшение зависимости от внешних поставщиков и создания в Харькове самостоятельного танкового производства», - заявил генеральный директор предприятия Вадим Федосов.

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По его мнению, максимальное замыкания производства на себе позволит побороть неэффективность и инертность еще внутрисоюзной межпроизводственной кооперации.

«Мы намерены освоить на заводе производство пушек, гусениц, катков и других изделий. Это позволит избежать зависимости от импортной составляющей. Рассчитываем заняться танковой электроникой, тепловизионной техникой, разработкой программных средств », - сказал Федосов.

В настоящее время завод продолжает выпускать танки «Оплот». Сейчас пять танков для Королевства Таиланд находятся в завершающей стадии готовности.