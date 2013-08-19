Харьковский завод Малышева хочет производить танки самостоятельно
Харьковский завод имени Малышева, который выпускает танки "Оплот", собирается создать самостоятельное танковое производство.
Об этом сообщает сайт ГК Укрспецэкспорт.
«Завод имени Малышева реализует курс на уменьшение зависимости от внешних поставщиков и создания в Харькове самостоятельного танкового производства», - заявил генеральный директор предприятия Вадим Федосов.
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По его мнению, максимальное замыкания производства на себе позволит побороть неэффективность и инертность еще внутрисоюзной межпроизводственной кооперации.
«Мы намерены освоить на заводе производство пушек, гусениц, катков и других изделий. Это позволит избежать зависимости от импортной составляющей. Рассчитываем заняться танковой электроникой, тепловизионной техникой, разработкой программных средств », - сказал Федосов.
В настоящее время завод продолжает выпускать танки «Оплот». Сейчас пять танков для Королевства Таиланд находятся в завершающей стадии готовности.