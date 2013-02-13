Азаров пообещал налоговые льготы для IT-индустрии

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина со ссылкой на итоги встречи премьер-министра Николая Азарова с представителями украинских IT-компаний и народными депутатами.

По словам главы правительства, сегодня очень ко времени возможность внесения изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения субъектов программной индустрии налогом на доходы физических лиц и уплаты ими социального взноса. «Это общая инициатива правительства и народных депутатов. Думаю, после принятия соответствующего законопроекта у предприятий появится серьезный стимул легализировать все свои обороты, отказаться от «серых» схем, а кроме того, это позволит также вкладывать инвестиции… Поэтому мы говорим о серьезной базе для развития бизнеса, а она, без сомнения, должна быть легальной», - обратил внимание премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законы Украины «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции» и «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии программной продукции" с учетом поправок Президента Украины.

В июне представители IT-индустрии обратились с открытым письмом к Президенту с просьбой подписать законы о льготном налогообложении участников IT-рынка.

Вместе с тем в Государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн. Вместе с тем, Международный валютный фонд, миссия которого завершила свою работу в Украине 12 февраля поддержала инициативу Министерства доходов и сбора по инвентаризации системы налоговых льгот и дотаций.