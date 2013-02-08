Кибератакам в Интернете подвергался почти каждый второй украинец

Об этом сказано в исследовании «Лаборатории Касперского» (мониторинг Kaspersky Security Network), приуроченном ко Всемирному дню безопасного Интернета, который отмечается в первый вторник февраля.

По информации пресс-службы компании «Лаборатория Касперского» (Россия), при этом во всем мире по итогам 2012 года количество подвергавшихся киберугрозам пользователей составило 34,7% от общего количества интернет-пользователей (каждый третий пользователь), что на 2,4% больше, чем в 2011 году.

По данным «Лаборатории Касперского», в рейтинге стран, чьи пользователи подвергаются наибольшему риску заражения в Интернете, Украина по итогам года заняла 17-ю строку. Уровень риска при веб-серфинге для украинских пользователей в прошлом году составил 46,8%.

Наибольшей проблемой для пользователей в Украине остается нежелательный контент в Интернете. По результатам совместного исследования «Лаборатории Касперского» и аналитического агентства «O+K Research», проводившегося среди интернет-пользователей на всех континентах в 2012 году, от всплывающих окон, сигнализирующих о мнимом заражении устройства, и рекомендаций установить фальшивый антивирус страдают 62% украинских пользователей.

У 50% респондентов в результатах поисковых запросов появлялись вредоносные ссылки, а у 24% украинских юзеров в процессе интернет-шоппинга происходил редирект на сомнительные сайты, где предлагалось оставить данные своей банковской карты.

С нежелательной корреспонденцией сталкивались около 69% опрошенных. Причем эта корреспонденция включает в себя как условно безопасный спам, так и письма или сообщения с подозрительными ссылками, которые могут стать причиной заражения устройства.

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В ходе исследования также выяснилось, что в зоне особого риска среди украинских пользователей находятся владельцы смартфонов. Если подавляющее большинство компьютеров (91%) защищено тем или иным антивирусным ПО, то доля мобильных устройств, чьи владельцы используют или считают нужным использовать специальную защиту от вредоносных программ, значительно ниже – только 34% владельцев смартфонов уверены в необходимости защитного ПО для своего девайса. А 21% пользователей умных телефонов вообще не задумываются о кибербезопасности.

Популярность бесплатного ПО для мобильных устройств из непроверенных источников в Украине – одна из самых высоких в мире и она же является наиболее частой причиной заражения гаджетов.

Опрос показал, что в Украине пользователи менее всего заинтересованы скачивать приложения из официальных онлайн-магазинов AppStore и GooglePlay (лишь 20% опрошенных предпочитают такой способ получения нового ПО, а это один из самых низких показателей в мире). Популярными в Украине являются сайты разработчиков – их в поисках программ и приложений посещают 42% владельцев смартфонов. Однако 53% пользователей мобильных гаджетов предпочитают качать программы из торрент-сетей, то есть фактически ставят под угрозу данные, хранящиеся на мобильном устройстве, в случае если оно не защищено антивирусным ПО.