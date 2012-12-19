Нацкомиссия пытается взять под контроль ввоз мобильных телефонов

В документе, названном «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым, в частности, определены требования к реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС и ИУ), в том числе мобильных терминалов. Об этом говорится в соответствующем решении от 13 декабря 2012 г. № 653, которым располагает УНИАН.

Законопроектом вносится ряд изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины».

В частности, согласно законопроекту, все радиоэлектронные средства и излучающие устройства, в том числе ввозимые из-за границы, которые реализуются и эксплуатируются в Украине, должны иметь выданный в установленном порядке документ о подтверждении их соответствия стандартам и быть промаркированы учетными марками, которые подтверждают законность их ввоза, реализации и эксплуатации в Украине и обеспечивают контроль за их обращением.

Порядок маркировки РЭС и ИУ, в том числе тех, которые ввозятся из-за границы, реализуются и эксплуатируются в Украине, а также размер платы за покрытие расходов будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Также законопроект устанавливает, что деятельность по реализации РЭС и ИУ осуществляется при условии включения субъекта ведения хозяйства, реализующего РЭС и ИУ, в реестр реализаторов РЭС и ИУ, который будет вестись НКРСИ. Реализация РЭС и ИУ без включения субъекта ведения хозяйства в такой реестр будет запрещена.

Согласно законопроекту, для подтверждения законности ввоза, реализации и эксплуатации в Украине мобильных терминалов ведется их учет в обобщенной базе данных, которая создается, ведется и обновляется Украинским государственным центром радиочастот.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.