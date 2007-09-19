У Киевского метрополитена грандиозные планы

Руководство КП “Киевский метрополитен” предлагает между станциями метро «Театральная» и «Золотые ворота» на Святошинско-Броварской линии построить второй подземный пассажирский переход.

Об этом говорится в Программе развития столичного метрополитена на период 2008-2011 годы, которая опубликована на официальном веб-портале коммунального предприятия.

На реализацию строительства нового перехода необходимо около 50 млн. грн. В соответствии с Программой в 2009 г. на это предусматривается выделить 3,9 млн. грн., в 2010 г. – 17 млн. грн., в 2011 г. – 30 млн. грн.

Программой также предусмотрено строительство накрытия над входами существующих подземных пешеходных переходов 12 станций и платформой станции «Днепр». На реализацию этого проекта запланированы средства в сумме 12 млн. грн. (2009 год – 5 млн. грн., 2010 – 5 млн. грн., 2011 – 2 млн. грн.).

В соответствии с наработанным документом, продление Куренёвско-Красноармейской линии от станции «Лыбидская» в направлении жилищного массива Теремки (4 станции) будет стоить 1,7 млрд. грн. Работы запланированы на 2008- 2010 гг. На Куреневско-Красноармейской линии планируется построить второй вход на станции «Республиканский стадион» стоимостью 200 млн. грн., осуществить реконструкцию пересадочного узла между станциями «Майдан Незалежности»-«Крещатик» с установлением двух горизонтальных эскалаторов стоимостью 18 млн. грн. (2008 – 2009 гг.), а также построить мастерские по ремонту эскалаторов. Стоимость строительства мастерских оценивается в 289,5 млн. грн.

Одним из первоочередных объектов строительства в Программе развития столичного метро является сооружение второго входа на станции «Вокзальная». Стоимость строительства составляет свыше 342 млн. грн. Ориентировочные сроки строительства – 2007-2010 гг.

Кроме того, до 2010 г. планируется ввести в эксплуатацию участок от станции «Бориспольская» до станции «Красный хутор» со второй очередью электродепо «Харьковское». Стоимость строительства составляет почти 288 млн. грн., из которых в 2008 г. планируется освоить 220 млн. грн.

Что касается станции «Львивская брама» Сырецко-Печерской линии, то в соответствии с программой, она должна быть достроена до 2011 г. и на этот проект запланировано 303 млн. грн.

Участок ст. «Глубочицкая» - ст. «Радужная» - ст. «Улица Милославская» из электродепо «Троещина» новой Подольско-Вигуровской линии протяжностью 19,37 км. с 12 станциями планируется построить за четыре года (2008-2011 гг.). Предполагаемая стоимость строительства составляет 8,5 млрд. грн.

В соответствии с Программой, метрополитен намерен до 2011 г. закупить 635 новых современных вагонов, в том числе для замены старых вагонов - 290, для увеличения четности движения и введения новых мощностей - 345. Ориентировочные объемы финансирования определены на уровне 5,7 млрд. грн.

На отдельное направление Программы – повышение уровня эксплуатационной надежности и культуры обслуживания пассажиров предусмотрено финансирование на уровне около 540 млн. грн. Эти средства будут направлены, в частности, на введение технологии оплаты проезда на основе бесконтактных карточек; замену оборудования метрополитена и его техническое переоснащение; создание новых подразделений в структуре обслуживания пассажиров метро.

Справка УНИАН. За сутки турникеты метрополитена пересекают 1,7 млн. киевлян и гостей столицы. В общей сложности, за 8 месяцев 2007 года Киевским метрополитеном перевезено 408,8 млн. пассажиров (за аналогичный период 2006 года – 393,8 млн.).