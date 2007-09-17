Голландец изобрел сигарету на батарейке

Голландский инженер Эверт Вилбэнк изобрел революционную высокотехнологичную сигарету, которая не выпускает дыма и более безвредная для окружающих, сообщает ИТАР-ТАСС.

Новинка голландца на вид не отличается от обыкновенной сигареты. Однако в отличие от предшественницы имеет микросхему, нагревательный элемент, капсулу с чистым никотином, а также батарейку.

Вилбэнк подчеркивает, что для того, чтобы выкурить его изобретение, нет необходимости его зажигать - сенсоры чувствуют прикосновение губ и приводят в действие весь механизм. С микропотоком горячего воздуха высвобождаются пары никотина, и микросхема контролирует процесс и его длительность, а батарейка дает энергию.

Но главная особенность новой сигареты это то, что она более безвредна для окружающих. Традиционный табак содержит до 300 добавок, многие из которых способны негативно повлиять на здоровье курящего. А вот чистый никотин, который также содержится в помидорах и сладком перце, не опасен за исключением лишь прямого попадания в кровь, считает Вилбэнк.

Ожидается, что сигареты Вилбэнка будут разрешены в Великобритании для курения в общественных местах, так как они безвредны для окружающих. Их продажа начнется в Лондоне в 2008 году.

Корреспондент