Украина заинтересована в участии создания ядерных реакторов

Украина заинтересована в участии создания современных ядерных реакторов, безопасных с точки зрения ядерного нераспространения. Об этом заявил вчера министр топлива и энергетики Юрий Бойко, выступая с докладом на заседании партнеров Глобального партнерства в ядерной энергетике в Вене (Австрия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, во время выступления министр подчеркнул, что "сегодня в Украине осуществляются национальные исследования в рамках международного проекта МАГАТЭ по инновационным реакторам и топливным циклам (INPRO)".

По словам Ю.БОЙКО, планируется участие в совместном исследовании по оценке инновационной ядерно-энергетической системы (ИЯЭС), основанной на замкнутом ядерном топливном цикле с реакторами обычного типа и на быстрых нейтронах.

"В рамках выполнения национальных исследований собственной ИЯЭС изучаются вопросы обращения с радиоактивными отходами", - отметил министр.