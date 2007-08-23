С украинского компьютера взломали важный американский сайт

Вчера стало известно, что с украинского компьютера был взломан сайт американской компании Monster (Нью-Йорк), предоставляющей услуги по трудоустройству.

Как сообщили в Monster, 18 и 19 августа сотрудник компании Symantec, отвечающей за безопасность работы сайта Monster, обнаружил в базе данных компьютера, зарегистрированного на Украине, 1,6 млн файлов, украденных с сайта Monster.

По словам директора группы реагирования на компьютерные происшествия компании Monster Дэйва Коула, владельцу компьютера достались имена и адреса сотен тысяч клиентов и пользователей сайта. "Мы расследуем это дело и сделаем все возможное, чтобы смягчить последствия взлома, в том числе закроем любой электронный адрес, используемый для незаконных целей",- сказал вице-президент Monster Патрик Манзо.

Резюме, размещенные на сайте Monster, не содержат информации о банковских счетах, номерах кредитных карт и социальной страховки.

Сотрудники компании предполагают, что хакерам нужны были электронные адреса, по которым они потом отправляли сообщения якобы от Monster и требовали от их владельцев установить софт для более эффективного поиска вакансий. "На самом деле люди получали одну из двух опасных программ-вирусов. Одним доставалась программа "выуживания" (для перехвата вводимой с клавиатуры информации), которая записывала пароли доступа на банковские сайты. Затем эти пароли пересылались хакерам. Другие получали программы `выкупа`, блокирующие важные файлы жертв, а вскоре сообщения по интернету с требованием заплатить $150 за шифр доступа к заблокированным файлам",- сообщили в Monster.

В украинских правоохранительных органах заявления компании вчера официально не прокомментировали.

Коммерсант-Украина