США продадут арабским государствам военную технику на $20 миллиардов

США намерены продать Саудовской Аравии и еще пяти государствам в регионе Персидского залива сверхсовременную военную технику на много миллиардов долларов. Сообщения об этом, которые распространили издания „New York Times” и „Washington Post” были официально подтверждены, сообщает Немецкая волна. На протяжении следующих 10 лет американцы собираются продать арабским странам современные управляемые через спутник бомбы, оснастку для противоракетных установок и военного флота на общую сумму 20 миллиардов долларов. Первоочередными целями является защита арабских государств и уменьшение влияния Ирана на Ближнем Востоке, объясняют официальные структуры. Соответствующий пакет правительство США передаст на рассмотрение Конгресса осенью.