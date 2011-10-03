Полет украинского космонавта Россия оценила в 150 млн. долл.

При наличии 150 млн. долларов украинский космонавт может отправиться на Международную космическую станцию за счет квоты Российской Федерации после 2013 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил в Москве председатель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий АЛЕКСЕЕВ.

В частности, он сообщил, что полет украинского космонавта обсуждался еще полтора года назад на совещании с бывшим главой Роскосмоса Анатолием ПЕРМИНОВЫМ.

«Мы поставили вопрос о том, что должен быть полноценный полет с полугодичным пребыванием на МКС за счет квоты россиян, так как международные квоты уже расписаны», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.

В то же время он отметил, что цена вопроса составляет около 150 млн. долларов.

По словам главы ГКАУ, в эту сумму входит подготовка космонавта в трех центрах в Европе, Америке и России, а также расходы на то, чтобы один грузовой корабль «Прогресс» доставил для него продукты, воду и все остальное.

«Мы доложили правительству. Николай Янович (АЗАРОВ) сказал, что об этом помнит, и по мере роста нашего благосостояния будем думать о том, чтобы украинский космонавт полетел», - заявил Ю.АЛЕКСЕЕВ, добавив, что российская сторона готова предоставить такую возможность за счет своей квоты.

Также он отметил, что этот полет может состояться только после 2013 года, так как до этого времени все расписано, и необходимы два года подготовки.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что не исключает возможности полета в космос второго украинского космонавта.