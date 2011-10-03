Украина и Казахстан могут создать космические системы для изучения нефтегазовых районов Каспия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил сегодня вице-президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Национального космического агентства Казахстана Малис АБСАМЕТОВ на международной конференции «Космические исследования в государствах-участниках СНГ: интеграция, потенциал развития и правовой аспект» в Москве.

«Учитывая высокий научный, технологический и производственный потенциал космической отрасли Украины, прорабатывается возможное направление двухстороннего сотрудничества в таких областях, как разработка космических систем для изучения естественных ресурсов Земли, мониторинга окружающей среды и нефтегазовых районов Каспийского региона», - сказал М.АБСАМЕТОВ

По его словам, рассматривается возможность проведения совместных научных исследований по созданию новых космических материалов и технологий.

М.АБСАМЕТОВ подчеркнул, что между Национальным космическим агентством Казахстана и Государственным космическим агентством Украины проводится активная совместная работа.