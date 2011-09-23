Азаров надеется на завтрашний компромисс в Москве

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что на завтрашней встрече президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА будет достигнут компромисс в газовых переговорах.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook, отвечая на вопрос, как он оценивает завтрашние переговоры и пойдет ли Россия на уступки, удастся пересмотреть газовый договор.

«Как и вы, я надеюсь на достижение компромисса, потому что вопрос для страны и для наших людей не просто актуальный, а архиважный», - написал Н.АЗАРОВ