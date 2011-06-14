Укртелеком обнародовал основные направления развития

Глава правления “Укртелекома” Георгий ДЗЕКОН обнародовал во время сегодняшнего собрания акционеров основные направления развития компании на 2011 и последующие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, компания планирует отказаться от существующей сегодня структуры офисных директоров и перейти к управлению путем 5-6 региональных отделений.

Как сообщил Г.ДЗЕКОН, также планируется разделить существующую сегодня вертикаль управления компании и вертикаль по эксплуатации самой компании на вертикаль обслуживания и продаж.

По словам Г.ДЗЕКОНА, компания планирует сделать все необходимое для удержания существующей сегодня абонентской базы фиксированной связи.

Как сказал глава правления “Укртелекома”, компания также планирует в дальнейшем удержать не менее 35% широкополосного доступа в Интернет. Г.ДЗЕКОН также отметил, что в дальнейшем компания планирует развивать рынок телевизионных услуг, в частности, планируется, что не менее 50% абонентов компании, пользующихся сегодня широкополосным доступом к Интернету, будут также пользоваться ее телевизионными услугами.

Г.ДЗЕКОН также отметил, что компания планирует провести полную реструктуризацию всех своих обязательств.

По словам Г.ДЗЕКОНА, компания также планирует провести нормирование всех своих затрат, а также централизацию всех своих информационных систем, в частности, централизацию работы бухгалтерии.