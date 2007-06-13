Евросоюз против кибертеррористов

Министры внутренних дел и юстиции стран-членов Евросоюза на заседании в Люксембурге договорились о принятии активных мер по борьбе с кибертеррористами, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Одной из главных целей, поставленных перед Евросоюзом, является не допустить использования интернета для радикализации и пособничества терроризму", - говорится в сообщении пресс-службы.

Министры отметили, в частности, что прогресс в борьбе с использованием интернета в качестве поля деятельности для террористов был достигнут благодаря действующей инициативе, которая обеспечивает обмен антитеррористической информацией между Европолом и странами ЕС.