Евросоюз против кибертеррористов
21:26, 13 июня 2007Наука и IT
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Министры договорились "не допустить" и "принять меры"
Министры внутренних дел и юстиции стран-членов Евросоюза на заседании в Люксембурге договорились о принятии активных мер по борьбе с кибертеррористами, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"Одной из главных целей, поставленных перед Евросоюзом, является не допустить использования интернета для радикализации и пособничества терроризму", - говорится в сообщении пресс-службы.
Министры отметили, в частности, что прогресс в борьбе с использованием интернета в качестве поля деятельности для террористов был достигнут благодаря действующей инициативе, которая обеспечивает обмен антитеррористической информацией между Европолом и странами ЕС.
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