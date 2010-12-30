К мобильникам всех марок будет унифицированная зарядка

Мобильные телефоны всех ведущих марок с унифицированными зарядными устройствами к ним могут появиться в Европе уже в начале 2011 года, рассчитывает Европейская комиссия.

В июне 2009 года компании Nokia, Motorola Mobility, Apple, Samsung, Sony Ericsson и некоторые другие согласились в течение двух лет стандартизировать свои мобильные телефоны под единые "зарядки", напоминает Би-би-си.

Было принято решение, что зарядные устройства будут использовать кабель стандарта micro-USB.