К мобильникам всех марок будет унифицированная зарядка
06:23, 30 декабря 2010Наука и IT
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Рассчитывает Европейская комиссия
Мобильные телефоны всех ведущих марок с унифицированными зарядными устройствами к ним могут появиться в Европе уже в начале 2011 года, рассчитывает Европейская комиссия.
В июне 2009 года компании Nokia, Motorola Mobility, Apple, Samsung, Sony Ericsson и некоторые другие согласились в течение двух лет стандартизировать свои мобильные телефоны под единые "зарядки", напоминает Би-би-си.
Было принято решение, что зарядные устройства будут использовать кабель стандарта micro-USB.
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