Обама дает Януковичу 250 млн долл. на Чернобыльскую АЭС
06:48, 13 апреля 2010Наука и IT
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Для обеспечения безопасности
США выделили Украине 250 млн долл. на обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран.
Лидеры США и Украины Барак Обама и Виктор Янукович подтвердили приверженность принципам разоружения и нераспространения. Президент Украины также поздравил американского лидера с заключением договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, передает РосБизнесКонсалтинг.
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