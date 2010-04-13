Обама дает Януковичу 250 млн долл. на Чернобыльскую АЭС

США выделили Украине 250 млн долл. на обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран.

Лидеры США и Украины Барак Обама и Виктор Янукович подтвердили приверженность принципам разоружения и нераспространения. Президент Украины также поздравил американского лидера с заключением договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, передает РосБизнесКонсалтинг.